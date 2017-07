Trump: es hora de trabajar constructivamente con Rusia

El presidente estadunidense Donald Trump dijo que es hora de trabajar "constructivamente" con Rusia, afirmando que su homólogo Vladimir Putin "negó vehementemente" haber interferido en las elecciones norteamericanas de 2016.

"Yo insistí enérgicamente dos veces al presidente Putin sobre una interferencia rusa en nuestra elección", tuiteó Trump, tras regresar de un viaje de cuatro días a Europa donde se reunió con el mandatario ruso por primera vez.

I strongly pressed President Putin twice about Russian meddling in our election. He vehemently denied it. I've already given my opinion.....