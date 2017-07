Trump y Putin formarán una 'impenetrable' unidad cibernética

El presidente estadunidense, Donald Trump, dijo que discutió el viernes en su primera reunión con el presidente ruso, Vladimir Putin, la formación de "una impenetrable unidad cibernética" conjunta.

La afirmación sorprende después de que el mandatario estadunidense asegurara que presionó a Putin por la injerencia electoral, que según las agencias de inteligencia estadunidenses se llevó a cabo mediante ciberataques.

Putin & I discussed forming an impenetrable Cyber Security unit so that election hacking, & many other negative things, will be guarded..