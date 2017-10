Allegados a Trump y Rusia se contactaron más de dos veces

Washington

Un abogado personal y un socio comercial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuvieron contactos con Rusia en la campaña electoral de 2016, de los que no informaron antes y que revelan ahora documentos aportados a la investigación federal en curso, informó el diario The Washington Post.



El diario, que cita como fuente a personas familiarizadas con el asunto, asegura que ambos individuos mantuvieron un intercambio de correos electrónicos las semanas anteriores a la Convención Nacional Republicana de julio de 2016, en el que abordaron un posible viaje del abogado de Trump a una conferencia económica en Rusia que contaría con la presencia del presidente Vladimir Putin.

Además, el mismo abogado de Trump, Michael Cohen, recibió una propuesta a finales de 2015 para formar parte de un proyecto residencial en Moscú por parte de una compañía fundada por un ex senador ruso multimillonario.



Estos datos, que no habían salido a la luz hasta ahora, indican que los negocios de Trump recibieron al menos dos propuestas de negocio desde Rusia durante la campaña presidencial.



Cohen rechazó la invitación a la conferencia económica, citando la dificultad de asistir a tan pocas semanas de la convención del Partido Republicano, según las mismas fuentes, y también fue quien rechazó el plan inmobiliario en Moscú.



Sin embargo, esta nueva información ha pasado a formar parte de las investigaciones que están llevando a cabo diversos comités del Congreso, así como el fiscal especial para el caso, Robert Mueller.



Aunque no hay pruebas de que esos intercambios concluyeran en alguna acción concreta por parte de la campaña del magnate, sí muestran que el círculo más íntimo de Trump continuó recibiendo peticiones y propuestas de los rusos en plena campaña presidencial.

