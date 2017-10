Trump pone a EU rumbo a la III Guerra Mundial, dice republicano

El republicano Bob Corker, quien encabeza el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, expresó que las declaraciones del presidente Donald Trump colocan a Estados Unidos “camino a la III Guerra Mundial”.

En una entrevista publicada en el diario The New York Times, Corker continuó la crítica que inició en su cuenta de Twitter contra Trump, donde escribió: "es una lástima que la Casa Blanca se haya convertido en un centro de cuidado de adultos”.

It's a shame the White House has become an adult day care center. Someone obviously missed their shift this morning.