Trump culpa a islam radical de crímenes en Reino Unido

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que los delitos en Reino Unido han aumentado por la "extensión generalizada del terrorismo del islamismo radical".

El mandatario estadunidense hizo referencia a un informe publicado ayer por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS) del Reino Unido, en el que se detalla que, entre junio de 2016 y junio de 2017, la Policía registró 5.2 millones de delitos en Inglaterra y Gales, lo que supone 13 por ciento más que en los doce meses anteriores.

"Acaba de salir un informe: 'El crimen del Reino Unido crece 13 por ciento anual por la extensión generalizada del terrorismo del islamismo radical'. No es bueno, ¡debemos mantener a Estados Unidos seguro!", dijo Trump en su cuenta de Twitter.

