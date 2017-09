Trump presenta su reforma impositiva

Indianápolis

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, bosquejó una reforma fiscal que calificó de “revolucionaria” y que fue lanzada por su Partido Republicano. Al destacar la fuerte reducción del impuesto a las empresas, que pasaría del actual 35 por ciento a 20 por ciento, Trump defendió un proyecto “pro crecimiento, pro empleo, pro familias, pro Estados Unidos”. Sin embargo, el Congreso deberá resolver varias cuestiones espinosas.

“Haremos volver a nuestro país los empleos y riquezas que se fueron. Es hora de luchar por nuestros trabajadores estadunidenses”, dijo Trump en Indianapolis. “Es un cambio revolucionario y los mayores ganadores serán los trabajadores de la clase media por, cuanto los empleos volverán masivamente a nuestro país”, afirmó.

A pesar de su optimismo, una encuesta de Quinnipiac University reveló que la mayoría de los votantes de EU cree que Trump no es apto para ser presidente, y solo 36 por ciento aprueba su gestión.

El 56 por ciento de los encuestados dijo que Trump no es apto para servir como presidente, mientras que 42 por ciento dice que sí lo es. El 94 por ciento de los demócratas afirmó que Trump, un republicano, no es apto mientras que 5 por ciento dijo que es apto.

Los hombres estuvieron divididos en partes iguales, con empate a 49 por ciento, mientras que las mujeres consideraron en un margen de 63 por ciento a 35 por ciento que Trump no es apto para su cargo. Los votantes blancos estuvieron divididos, con 50 por ciento diciendo que está capacitado y 48 por ciento que no lo está. En cambio los votantes negros, 13 por ciento de la población adulta del país, consideraron de manera abrumadora que Trump no es apto: 94 por ciento contra solo 4 por ciento. La mayoría de los hispanos, en un margen de 60-40, también dicen que no ven a Trump apto para estar en la Oficina Oval.

Además, 57 por ciento de los encuestados dijo que desaprueba el trabajo que Trump está haciendo como presidente contra 36 por ciento que lo aprueba.

Otro sondeo mostró que casi dos tercios de los afro-estadunidenses se declaran preocupados bajo la presidencia de Trump y 84 por ciento cree que el país va en la dirección equivocada. Solamente 15 por ciento cree que EU va en la dirección correcta.

Trump recibió otro revés la noche del martes en el estado de Alabama, al perder su candidato, el senador Luther Strange, una primaria senatorial republicana, importante al nivel nacional, ante el magistrado ultraconservador Roy Moore, quien contó con el respaldo de Steve Bannon, el ex asesor de Trump que debió abandonar la Casa Blanca en agosto.

Trump anunció también que negociará con los demócratas para sacar adelante una nueva ley de que reemplace el plan médico conocido como Obamacare y adelantó que prepara una orden ejecutiva para dar más libertad a los ciudadanos en la compra de seguros médicos.

Mientras, el jefe de la DEA, la agencia antidrogas de EU, dejará su cargo a finales de semana luego de sostener un desacuerdo con Trump en los últimos meses, reveló una portavoz de la agencia. La renuncia de Chuck Rosenberg “será efectiva el 1 de octubre”, dijo a la AFP Katherine Pfaff.