Por huracanes, Trump urge al Congreso bajar los impuestos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está presionando a los legisladores para que se “apresuren” a aprobar su proyecto de reforma fiscal.

TE RECOMENDAMOS: Congreso de EU urge a Trump condenar supremacismo y racismo

Trump tuiteó “El proceso de aprobación del recorte de impuestos y reforma fiscal más grande de la historia de nuestro país comenzará próximamente. ¡Congreso apresúrate!”.

The approval process for the biggest Tax Cut & Tax Reform package in the history of our country will soon begin. Move fast Congress!

Aseguró que con la devastación que causaron los huracanes Irma y Harvey, la reforma fiscal es más necesaria que antes.

“Con la devastación de Irma y Harvey, el recorte de impuestos y la reforma fiscal es más necesaria que antes. ¡Vamos Congreso, vamos!

With Irma and Harvey devastation, Tax Cuts and Tax Reform is needed more than ever before. Go Congress, go!