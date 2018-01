Trump agradece a Chrysler cambiar sede a Michigan

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció en un tuit a la compañía Chrysler haber cambiado la planta de producción de su vehículo pickup Ram de México a la ciudad de Michigan.

"Una decisión muy acertada",dijo Trump.

Chrysler is moving a massive plant from Mexico to Michigan, reversing a years long opposite trend. Thank you Chrysler, a very wise decision. The voters in Michigan are very happy they voted for Trump/Pence. Plenty of more to follow!