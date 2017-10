Puerto Rico no debe esperar que ayuda dure para siempre: Trump

El presidente Donald Trump advirtió hoy que Puerto Rico no debe esperar que la ayuda federal dure "para siempre" y criticó la infraestructura de la isla, a la cual consideró un "desastre" aún antes de que fuera afectada por los más recientes huracanes.

"¡No podemos tener a FEMA, los Militares y los Socorristas, que han sido asombrosos (bajo las circunstancias más difíciles) en P.R. para siempre!", señaló en su cuenta de Twitter. En otro tuit, fustigó a la isla por su crisis financiera y su "falta total de sentido de la responsabilidad".

