Trump ataca a los medios y reivindica su política exterior

El presidente estadunidense, Donald Trump, atacó hoy en Twitter a los "medios falsos" y reivindicó su política exterior frente a la de su predecesor, el demócrata Barack Obama.

"Los Medios Falsos (no los Medios Reales) han empeorado desde las elecciones. Todas las historias están sesgadas. Tenemos que enfrentarlos a la verdad", aseguró Trump a primera hora del día en su red social preferida.

The Fake Media (not Real Media) has gotten even worse since the election. Every story is badly slanted. We have to hold them to the truth!