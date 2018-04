Trump admite pleito con estrella porno

Washington

El presidente estadunidense, Donald Trump, admitió ayer por primera vez que su abogado personal, Michael Cohen, lo representaba en relación con la actriz porno Stormy Daniels, a la que el letrado trató de silenciar con un pago que ahora está sujeto a una investigación criminal federal.

“Michael me representó, como en el caso de este acuerdo loco con Stormy Daniels, me representó. Y por lo que he visto, no hizo absolutamente nada malo. No había fondos de campaña involucrados en esto”, declaró a su programa de televisión favorito, Fox & Friends.

A comienzos de este mes, Trump aseguró que no sabía que Cohen había pagado 130 mil dólares a Daniels durante la campaña presidencial de 2016, y que tampoco sabía de dónde sacó su abogado el dinero para evitar que la actriz hablara sobre la relación sexual que supuestamente mantuvo en 2006 con el actual mandatario.

También Cohen aseguró al conocerse el pago a la actriz porno, que lo había hecho con su propio dinero usando una línea de crédito garantizada con su vivienda.

El pago podría haber violado las leyes estadunidenses sobre financiación electoral, al considerarse que tenía como fin preservar una buena imagen de Trump, como candidato, en un momento muy crítico del proceso electoral. La admisión de Trump da un giro al caso, ya que Cohen está sujeto a una investigación criminal del FBI y la Fiscalía del distrito sur de Nueva York.

Mientras, el ex director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadunidense, Mike Pompeo, fue confirmado por el Senado como secretario de Estado, y hoy representará a EU en Bruselas en la reunión de cancilleres de la alianza militar atlántica OTAN.

Empresario, ex militar y ex legislador, Pompeo fue confirmado por 57 votos a favor y 42 en contra, el segundo peor resultado del último medio siglo de un candidato a la jefatura diplomática. El récord era de su antecesor, Rex Tillerson, confirmado en febrero de 2017 con 56-43.

Después del voto, el juez de la Suprema Corte Samuel Alito tomó juramento a Pompeo en la Casa Blanca. De inmediato, el nuevo canciller inició los preparativos para su viaje a Bruselas.