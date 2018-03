Trump sugiere pena de muerte para narcotraficantes

Pensylvania

Al asistir a un evento de campaña de un aspirante republicano, el presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos debería considerar la pena de muerte para los traficantes de drogas.

El mandatario elogió a otros países por imponer la pena de muerte o cadena perpetua a los narcotraficantes y dijo que Estados Unidos podría analizar penas similares.

"Creo que es una discusión en la que tenemos que empezar a pensar. No sé si estamos listos, no sé si este país está preparado", señaló durante un mitin de campaña para el candidato republicano al Congreso, Rick Saccone.

Manifestó que los condenados por matar a una sola persona en tiroteos y apuñalamientos a veces enfrentan la pena de muerte o cadena perpetua sin libertad condicional.

Sin embargo, lamentó, alguien puede "matar a cinco mil personas con drogas porque las está traficando y está ganando mucho dinero. La gente está muriendo", y los responsables se van sin un castigo serio.

"Es por eso que tenemos un problema. No creo que debamos jugar", advirtió Trump. "Ahora, nunca hice una encuesta sobre eso, no sé si eso es popular, no sé si eso es impopular ... Pero estas personas están matando a nuestros hijos y están matando a nuestras familias, y tenemos que hacer algo", sentenció.

Antes de su visita, Trump tuiteó: "Dirigiéndose a Moon Township, Pensilvania, para estar con una persona realmente buena, el representante estatal Rick Saccone, que se postulará para el Congreso".

