Trump critica a republicanos por cambio en Comité de Ética

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó la decisión de los republicanos de la Cámara de Representantes de modificar el funcionamiento de la Oficina de Ética del Congreso, afirmando que las reformas al sistema de impuestos y al sistema médico deben ser la prioridad.

Mediante tuits, Trump reaccionó a la decisión de los republicanos de la cámara baja de colocar la agencia investigadora, que era independiente, bajo la potestad del Comité de Ética de la Cámara de Representantes, manejada por los mismos legisladores.

TE RECOMENDAMOS: Trump quiere alejarse del multilateralismo

"Con todo el trabajo que el Congreso tiene por hacer, ¿realmente tienen que debilitar a la agencia investigadora, por injusta que sea?", dijo un tuit.

With all that Congress has to work on, do they really have to make the weakening of the Independent Ethics Watchdog, as unfair as it