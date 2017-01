Trump invita a demócratas a mejorar plan de salud

Ciudad de México

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que demócratas y republicanos deben unirse para crear un plan de salud mejor que el "Obamacare",

En su cuenta de Twitter, el magnate dijo que los demócratas siempre culpan a otros y no actúan para mejorar el sistema de salud en el país.

"Los demócratas, liderados por el payaso de Chuck Schumer, saben lo mal que está el 'Obamacare' y los líos que provoca. En lugar de trabajar para arreglarlo, hacen las mismas acciones políticas y culpan a otros... Es tiempo de que los demócratas y los republicanos se unan y trabajen para crear un plan de salud que realmente funcione, con un menor costo y mucho mejor", escribió.

Trump aseguró que el sistema implementado por la administración de Barack Obama es una mentira.

"El punto es que 'Obamacare' fue una mentira desde el inicio. '¡Mantenga su doctor, mantenga su plan!'", afirmó.

The Democrats, lead by head clown Chuck Schumer, know how bad ObamaCare is and what a mess they are in. Instead of working to fix it, they.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 de enero de 2017

...do the typical political thing and BLAME. The fact is ObamaCare was a lie from the beginning."Keep you doctor, keep your plan!" It is.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 de enero de 2017

...time for Republicans & Democrats to get together and come up with a healthcare plan that really works - much less expensive & FAR BETTER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 de enero de 2017

Ayer, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, visitó el Capitolio para reunirse con el Partido Demócrata, con el fin de planear una estrategia para blindar su estrategia de salud.



