Ninguna ley debe permitir "migración en cadena": Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que ninguna ley migratoria debe permitir la “migración en cadena".

En su cuenta de Twitter, Trump escribió “MIGRACIÓN EN CADENA no se debe permitir en ninguna legislación sobre migración”.

CHAIN MIGRATION cannot be allowed to be part of any legislation on Immigration!