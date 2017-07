Ni Trump cree necesario que muro cubra toda la frontera

Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cree que no será necesario que el muro que quiere levantar en la frontera con México cubra los más de 3 mil 100 kilómetros que separan a los dos países y cifró en entre unos mil 100 y mil 500 kilómetros el tramo de barrera a levantar.

Así lo dijo el miércoles en una conversación off the record con los periodistas que lo acompañaban en el Air Force One en el vuelo a Francia y cuya transcripción hizo pública la Casa Blanca.

"Es una frontera de 2 mil millas, pero no se necesitan 2 mil millas de muro porque hay un montón de barreras naturales", manifestó Trump a bordo del avión presidencial. Una milla equivale a 1.6 kilómetros.

"Hay áreas tan remotas que no hay gente cruzando por ellas. Así que no se necesita. Pero se necesitarán entre 700 y 900 millas", añadió, recordando que hay ya partes de barrera existentes desde hace años y que en algunas se trabaja ya para arreglar los desperfectos que ha causado el paso del tiempo.

El mandatario insistió en la posibilidad, de la que habló públicamente en junio, de colocar paneles solares en el muropara financiar su construcción y añadió otra cosa que hasta ahora no había expresado: su deseo de que el muro no sea un bloque, sino que permita ver a través de él el lado mexicano.

"Tiene que poder verse a través de él", dijo. "Podría ser un muro de acero con aperturas. Tiene que haber aperturas porque hay que poder ver lo que hay al otro lado del muro".

El muro en la frontera con México fue la promesa electoral estrella de Trump durante la campaña electoral. El mandatario sigue asegurando que tendrá que pagarlo México de una forma u otra. No obstante, pretende que el Congreso estadunidense libere fondos para iniciar su construcción en marzo o abril de 2018.

En abril fracasó su primer intento por conseguir una primera partida de mil 600 millones de dólares ante la oposición demócrata y también de algunos republicanos. Ahora ha puesto en marcha un nuevo intento, en el que ha logrado una pequeña victoria.

El Comité de Asignación de Presupuestos de la Cámara de Representantes presentó el martes una propuesta de ley de financiación del Departamento de Seguridad Nacional que contempla los mil 600 millones de dólares.

Un día después, el subcomité de Seguridad Nacional, que está dentro del que decide el presupuesto, dio luz verde en el marco de una partida general de casi 14 mil millones de dólares destinada a la protección de la frontera y a aduanas.

Pero aunque salga adelante en la Cámara de Representantes, Trump se enfrenta a problemas para sacarlo adelante en el Senado, donde los demócratas aseguran que seguirán votando en contra.





