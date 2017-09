Trump defiende prohibición de viaje tras ataque en Londres

El presidente Donald Trump fustigó a los "terroristas fracasados" que aseguró están detrás del atentado en el metro de Londres, y arremetió contra los intentos por frenar las medidas de su gobierno para prohibir que ingresen a Estados Unidos viajeros de seis países de mayoría musulmana.



"Otro ataque en Londres por un terrorista fracasado. Son personas enfermas y dementes que estaban a la vista de Scotland Yard. ¡Hay que ser proactivos!", tuiteó el mandatario estadunidense.

Luego, en respuesta a su propio mensaje, dijo que la prohibición de viajes a su país debería ser más estricta y específica.

"La prohibición de viajar a los Estados Unidos debería ser mucho mayor, más estricta y más específica, ¡pero estúpidamente, eso no sería políticamente correcto!", tuiteó.

The travel ban into the United States should be far larger, tougher and more specific-but stupidly, that would not be politically correct!

Sobre el atentado de esta mañana en el metro de Londres, el mandatario estadunidense dijo que "A los terroristas fracasados se les debe tratar de una manera más fuerte. Internet es su principal herramienta de reclutamiento, que debemos cortar y usar mejor".

Loser terrorists must be dealt with in a much tougher manner.The internet is their main recruitment tool which we must cut off & use better!