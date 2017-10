Trump llama mentiroso a Papadopoulos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó hoy de "mentiroso" a George Papadopoulos, uno de los asesores de asuntos exteriores de su campaña, quien ayer se declaró culpable de mentir al FBI por un incidente que conecta a la campaña del republicano con Rusia.

“Pocas personas conocen a ese joven voluntario de bajo nivel llamado George, quien ha mostrado ser un mentiroso”, escribió Trump en su cuenta de Twitter. “!Chequen a los Demócratas!”.

....came to the campaign. Few people knew the young, low level volunteer named George, who has already proven to be a liar. Check the DEMS!