Critican a Trump por tuit sobre conductora de TV

Washington

El presidente estadunidense, Donald Trump, volvió a quedar en el centro de la polémica tras escribir un tuit sobre una conductora de TV considerado ofensivo, lo cual le granjeó incluso críticas desde filas republicanas.

Trump tuiteó hoy que la conductora del canal MSNBC Mika Brzezinski había querido encontrarse con él en su lujosa residencia en Mar-a-Lago a pesar de que a ésta le sangraba la cara después de un lifting.

El presidente la describió como "la loca Mika", dijo que tenía un bajo coeficiente intelectual y añadió que el también conductor y pareja de Brzezinski, Joe Scarborough, era un "psicópata".

"Escuché que el programa con bajos números de audiencia 'Morning Joe' habla mal de mí (yo ya no lo veo). Entonces por qué la loca Mika, con bajo coeficiente intelectual, y el psicópata de Joe vinieron tres noches seguidas a Mar-a-Lago, cerca del Año Nuevo, e insistieron en reunirse conmigo. Ella sangraba profusamente por un estiramiento facial. ¡Les dije que no!", escribió Trump.

I heard poorly rated @Morning_Joe speaks badly of me (don't watch anymore). Then how come low I.Q. Crazy Mika, along with Psycho Joe, came.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 de junio de 2017

...to Mar-a-Lago 3 nights in a row around New Year's Eve, and insisted on joining me. She was bleeding badly from a face-lift. I said no! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 de junio de 2017

Los dos conducen el talk-show político "Morning Joe" de MSNBC, que cuenta con una amplia audiencia. Trump fue un invitado frecuente del programa de TV durante la campaña presidencial de 2015-2016. Sin embargo, el presidente escribió que ya no veía el programa.

El tuit generó una ola de indignación incluso más allá de las redes sociales. Muchas personas consideraron el tuit de Trump uno de los peores hasta ahora y lo tildaron de sexista.

Varios senadores republicanos fueron muy críticos con Trump. El senador por Nebraska Ben Sasse tuiteó: "Por favor pare con esto. No es normal y está por debajo de la dignidad de su cargo". Lindsey Graham, de Carolina del Norte, escribió: "Señor presidente, su tuit (...) representa lo que está mal en la política estadunidense, no la grandeza de Estados Unidos". Susan Collins, senadora por Maine, escribió que aunque uno no se lleve bien con los medios hay que mostrar respeto y buenas maneras.

Paul Ryan, líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, dijo que estaba claro que veía el tuit de Trump como inadecuado. "Tratamos de mejorar el tono y los modos de nuestros desacuerdos. Esto no ayuda", afirmó.

Por su parte, la Casa Blanca no vio necesidad de corregir los dichos de Trump. Por el contrario, la portavoz de Trump, Sara Sanders, dijo a Fox News que Trump respondía al fuego con fuego.

Stephanie Grisham, la secretaria de prensa de Melania Trump, también justificó los tuits y comentó que, "como ha dicho la Primera Dama en el pasado, cuando su marido es atacado, responderá al golpe diez veces más fuerte".



"Es un día triste para Estados Unidos si el presidente pasa tiempo haciendo bullying, mintiendo y lanzando ataques personales, insignificantes, en lugar de hacer su trabajo", dijo la portavoz de MSNBC Lorie Acio en una declaración.

Por su parte, periodistas de CNN difundieron una foto en Twitter de Brzezinski supuestamente del día en que se acercó a Trump en la que se la ve sin vendas ni heridas.

Los dos conocidos presentadores suelen ser críticos en su programa con el presidente y recientemente se habían hecho eco de la noticia, publicada por The Washington Post, acerca de la aparición de portadas falsas de la revista Time con una fotografía de Trump enmarcadas y colgadas de las paredes de varios de los clubes propiedad del magnate.

También en una aparente respuesta a Trump, Brzezinski publicó en su cuenta de Twitter una fotografía de una caja de cereales con la frase "Hechos para manos pequeñas".





jamj