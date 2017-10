Trump califica como terrible el tiroteo en Las Vegas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió sus condolencias a las familias de las víctimas del tiroteo en Las Vegas, que dejó al menos 50 muertos y más de 200 heridos.

"Mis más calurosas condolencias a las víctimas y familias del terrible tiroteo de Las Vegas. ¡Dios los bendiga!", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

My warmest condolences and sympathies to the victims and families of the terrible Las Vegas shooting. God bless you!