Después de reunirse con Peña, Trump busca a Trudeau

Ciudad de México

Después de reunirse con el presidente Enrique Peña Nieto, el candidato Donald Trump busca dialogar con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, aseguró el representante del Partido Republicano en México, Larry Rubin.

Trump viajó a la Ciudad de México el 31 de agosto para dialogar con el Presidente en Los Pinos. Tras el encuentro, el aspirante republicano reiteró que pese a la buena relación que mantiene con Peña Nieto, México pagará por el muro fronterizo.

"(Trump) estará buscando otros encuentros (con otros mandatarios), particularmente con Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, para hablar sobre economía y posicionarse como líder en la región, pero todavía no se da ese encuentro", explicó en entrevista para MILENIO Televisión.

Rubin aseguró que las declaraciones tanto de Peña como de Trump después de su reunión en México no implican ninguna traición, ya que sólo demuestran que el magnate no tiene experiencia política.

"En primer lugar, el candidato Donald Trump no tiene experiencia presidenciable, no tiene nada de experiencia política. Es muy diferente el manejo de una reunión con un empresario que con un presidente como Peña Nieto... No es una traición", afirmó.

El representante de los republicanos en México dijo que Trump seguirá buscando ganar adeptos, sobre todo en estados como Arizona, donde "la lucha es candente" con la candidata demócrata, Hillary Clinton.



AFC