Fiscal especial pide papeles sobre polémicas de Trump

Washington

El fiscal especial que investiga la presunta injerencia del Kremlin en las elecciones estadunidenses de 2016, Robert Mueller, pidió a la Casa Blanca que le entregue documentos relacionados con algunos de los actos más polémicos del presidente Donald Trump.

El diario The New York Times informó la petición de Mueller y aseguró que incluye los documentos relativos al inesperado despido en mayo como ex director del FBI de James Comey, encargado entonces de investigar la supuesta injerencia de Rusia en los comicios y los posibles lazos de la campaña de Trump con el Kremlin.

El encargado de sustituir a Comey al frente de la investigación rusa fue precisamente Mueller, un prestigioso agente del FBI que dirigió esa agencia durante 12 años.

Mueller también ha pedido información sobre el encuentro que Trump mantuvo con autoridades rusas en mayo en el Despacho Oval y en el que reconoció que el cese de Comey como director del FBI le había librado de una "gran presión" porque "estaba loco", según detalló el diario, que cita fuentes de la Casa Blanca.

Ese polémico encuentro en la Casa Blanca se produjo justo un día después del despido de Comey y, en él, participó el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov.

El diario neoyorquino considera que la petición de documentos de Mueller ofrece pistas de la amplitud de la investigación sobre la trama rusa y muestra que el fiscal especial busca información sobre el comportamiento de Trump dentro de la mansión presidencial.

En las últimas semanas, Mueller pidió a la Casa Blanca que le ofreciera información sobre 13 áreas diferentes.

Desde entonces, los abogados de Trump han estado revisando los correos electrónicos de la Casa Blanca y preguntando a sus funcionarios si tienen algún documento que pudiera ser pertinente a la investigación que Mueller y su equipo de abogados llevan a cabo en secreto.

jamj