Corea del Norte quiere hacer la paz: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, quiere hacer la paz y pronosticó un “enorme éxito” en las próximas conversaciones entre los dos gobiernos.

"Pienso que (las conversaciones con) Corea del Norte irán muy bien, pienso que tendremos un enorme éxito. Pienso que esto será algo muy exitoso. Tenemos mucho apoyo", dijo Trump en conferencia de prensa.

El mandatario añadió que Pyongyang prometió no hacer pruebas con misiles nucleares mientras se lleven a cablo las reuniones.

North Korea has not conducted a Missile Test since November 28, 2017 and has promised not to do so through our meetings. I believe they will honor that commitment!