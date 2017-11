Trump: Me esfuerzo mucho para ser amigo de Kim Jong-un

Buenas noticias, mundo: hemos estado equivocados. Lo único que Donald Trump ha querido todo este tiempo es ser amigo del mandatario norcoreano Kim Jong-un.

El presidente de Estados Unidos escribió en Twitter que se ha esforzado mucho para cristalizar esa amistad. Incluso se aventuró a decir que algún día podría ser posible.

“¿Por qué Kim Jong-un me insultaría llamándome ‘viejo’, si yo NUNCA lo llamaría ‘bajito y gordo’?”, se quejó Trump.

Why would Kim Jong-un insult me by calling me "old," when I would NEVER call him "short and fat?" Oh well, I try so hard to be his friend - and maybe someday that will happen!