Trump acusa a Comey de haber protegido a Hillary

El presidente Donald Trump acusó a James Comey de haber arreglado una investigación sobre los famosos correos electrónicos de Hillary Clinton el año pasado, apuntando a la censura de un email difundido por el FBI como evidencia.

El citado mensaje electrónico, difundido el lunes, fue descrito en su momento por el FBI como un "borrador" de un comunicado de Comey del 5 de julio de 2016 en el que anunciaba que la investigación sobre el uso por Clinton de un servidor privado cuando era secretaria de Estado había concluido y que no se formularían cargos en su contra.

"Wow, el FBI confirma que James Comey envió una carta en la que se absolvía a la deshonesta Hillary Clinton mucho antes de que se concluyera la investigación", dijo Trump en Twitter.

"¿Consignó Comey bajó juramente que no hizo eso - obviamente un arreglo? ¿Dónde está el Depto de Justicia?", señaló Trump.

