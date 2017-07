Trump defiende que Ivanka ocupara su lugar en el G20

Washington

El presidente Donald Trump defendió que su hija Ivanka haya ocupado, por breve espacio, su silla durante una reunión privada de los líderes del Grupo de los Veinte (G20) durante la reciente cumbre del bloque en Alemania.

La inusual decisión generó críticas debido a que, si bien Ivanka ocupa en la Casa Blanca el puesto de asesora de su padre, el reemplazo natural en estos casos es el funcionario de más alto nivel dentro de la delegación, después del mandatario.

“Cuando salí de la Sala de Conferencias para una reunion corta con Japón y otros países, le pedí a Ivanka que ocupara el asiento. Algo estándar. Angela M. estuvo de acuerdo”, dijo el mandatario en un mensaje en su cuenta Twitter, aludiendo a la canciller federal alemana Angela Merkel.

When I left Conference Room for short meetings with Japan and other countries, I asked Ivanka to hold seat. Very standard. Angela M agrees! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 de julio de 2017





El mensaje evidencio el malestar del mandatario con las críticas que género su decisión, la cual trascendió sólo después de que una funcionaria rusa publicó una foto en Twitter donde se alcanza a ver a Ivanka Trump sentada en la mesa principal.

La fotografía mostró a Ivanka sentada entre el presidente de China, Xi Jinping, la primera ministra de Gran Bretana, Theresa May, el presidente de Turquia, Recep Tayyip Erdogan y Merkel.

Trump pareció insinuar un doble estándar en la reacción que generó su decisión, y no perdió la oportunidad para atacar tanto a Hillary Clinton, su rival en la pasada elección presidencial, como a la prensa.

“Si se le pidiera a Chelsea Clinton que ocupara el asiento para su madre, mientras su madre entregaba a nuestro país, las Noticias falsas dirían ¡CHELSEA PARA PRES (presidenta)!”, acusó el mandatario.

If Chelsea Clinton were asked to hold the seat for her mother,as her mother gave our country away, the Fake News would say CHELSEA FOR PRES! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 de julio de 2017





La respuesta a este último mensaje fue casi inmediata por parte de la hija de Bill y Hillary Clinton, quien le reviró el mandatario por la misma vía.

“Buenos días señor Presidente. Nunca se le habría ocurrido a mi madre o a mi padre pedírmelo. ¿Estaba usted entregando nuestro país?, espero que no” apuntó en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

Good morning Mr. President. It would never have occurred to my mother or my father to ask me. Were you giving our country away? Hoping not. https://t.co/4ODjWZUp0c — Chelsea Clinton (@ChelseaClinton) 10 de julio de 2017





La Casa Blanca defendió la decisión del mandatario, y Nikki Haley, embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas (ONU), reveló el domingo que con frecuencia Ivanka ha estado en la misma mesa con ella y el presiente en reuniones sobre temas de la mujer.





