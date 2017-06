Abogado niega que Trump sea investigado por injerencia rusa

Washington

El abogado del presidente estadunidense Donald Trump dijo que el mandatario no está bajo investigación sobre la presunta intromisión rusa en la campaña electoral de 2016, una declaración que parecía contradecir un comentario que Trump hizo en Twitter la semana pasada.

"El hecho es que el presidente no ha estado ni está bajo investigación", dijo Jay Sekulow al programa Meet the Prees de la cadena CBS.

Sekulow, quien forma parte de un equipo contratado por Trump para lidiar con las acusaciones de colusión en su campaña con Moscú, añadió que el presidente no ha recibido ninguna notificación de que está siendo investigado.

La aparición en CBS fue una de las cuatro entrevistas que Sekulow dio el domingo a otros programas similares.

El viernes, Trump en un tuit escribió: "Estoy siendo investigado por despedir al Director del FBI por el hombre que me dijo que despidiera al director del FBI, Cacería de brujas”.

Esto en aparente referencia al fiscal general adjunto Rod Rosenstein, quien criticó a James Comey, exdirector de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y posteriormente nombró a Robert Mueller como fiscal especial para dirigir la investigación.

Mueller, designado por el Departamento de Justicia para investigar el asunto ruso, debe probar si alguien asociado con Trump o su campaña tuvo relaciones ilegales con funcionarios rusos u otros con vínculos con el Kremlin.

La semana pasada, varios informes de prensa dijeron que la investigación en curso de Mueller se había ampliado para incluir las acusaciones de que Trump obstruyó la justicia despidiendo a Comey, que había encabezado la investigación.

Según Sekulow, el tuit del presidente no debe tomarse como una confirmación de que está bajo investigación. "El tuit del presidente fue en respuesta a las cinco fuentes anónimas que supuestamente filtraron la información al Washington Post".

"No tiene miedo de la investigación, (pero) no hay investigación. No ha habido notificación de la oficina del abogado especial de que el presidente está bajo investigación", insistió.

Según el despedido Comey, Trump supuestamente le pidió dejara pasar la investigación de Michael Flynn, el exconsejero de seguridad nacional del presidente, quien renunció tras engañar al vicepresidente Mike Pence sobre reuniones con el embajador de Rusia en Washington, Sergei Kislyak.





