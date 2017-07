Trump, “indigno” al azuzar odio a medios

Washington

Muy por debajo de la dignidad de su cargo". Así definió la CNN el comportamiento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ayer traspasó un nuevo umbral en su uso poco convencional de Twitter y publicó un sorprendente video donde muele a golpes a un hombre cuyo rostro ha sido reemplazado por el logo del canal de televisión. Mientras, miles de personas participaron en marchas y concentraciones convocadas en 46 diferentes ciudades de EU para pedir al Congreso que inicie proceso de destitución contra el mandatario.

La publicación de las imágenes tiene lugar luego de tres días de ofensiva contra las cadenas de televisión a las que Trump considera hostiles a su administración. CNN denunció inmediatamente a un presidente que "estimula la violencia contra los periodistas.

"En lugar de preparar sus viajes al exterior, su primer encuentro con Vladímir Putin, ocuparse de Corea del Norte y trabajar en su reforma de la salud, demuestra un comportamiento infantil que está muy por debajo de la dignidad de su cargo de presidente", afirmó la CNN, que aseguró que la vocera del ejecutivo, Sarah Huckabee Sanders, "mintió" la semana pasada cuando aseguró que el presidente no promovía la violencia.

La cadena también reiteró que seguirá "haciendo su trabajo", y que el magnate "debería empezar a hacer el suyo". El mandatario ya fustigó en varias ocasiones a CNN, uno de sus blancos favoritos, a la que desde hace varios días bautizó como "FNN", por "Fake News Network" ("Red de Noticias Falsas"), y de ahora en más dijo que optaría por llamarla "FraudNewsCNN" ("InfoFraudeCNN").

El videomontaje divulgado por el propio presidente dura 28 segundos, pero la acción dura cuatro segundos y se repite una y otra vez: Trump, de traje y corbata, toma por el codo a un hombre en un ring de lucha libre estadunidense, cuyo rostro está tapado por un logo de CNN, lo tira al suelo y le asesta varios puñetazos. Luego se levanta y se va. El video concluye con las palabras "FNN: Fraud News Network" ("Red de Noticias Fraudulentas").

La escena original data de 2007 y corresponde a una exhibición de lucha. El hombre con el que Donald Trump pelea o simula un combate es Vince McMahon, exitoso promotor de combates de lucha libre y amigo del presidente. Ese día de aquel año, Trump y McMahon se comprometieron a una apuesta, conocida en EU como "el combate de los millonarios", y cada uno eligió un luchador. Trump venció y en consecuencia rapó la cabeza de McMahon, sentado en una silla en medio del ring y con las manos atadas. Ahora, la difusión de la escena marca un nuevo hito en el uso descontrolado de Twitter por parte de Trump. CNN, MSNBC y otra gran cadena de tv estadunidense, Fox News, que es muy favorable a Donald Trump, dedican al presidente la mayor parte de su programación.

El gobernador republicano de Ohio, John Kasich, ex rival de Trump en las primarias de su partido, consideró "desgraciado" su uso de Twitter. Algunas personas, dice, "suplican al presidente que no lo haga, y no debería hacerlo".

Unos pocos funcionarios trataron de defender el video, que ya fue compartido más de 185 mil veces, como el asesor de Trump en Seguridad Nacional, Thomas Bossert, que dijo no creer que nadie lo hubiera "visto como una amenaza".

Mientras tanto, la Casa Blanca dio resonancia al video, retuiteándolo en la cuenta oficial de la presidencia: @POTUS. Las calles de 46 ciudades del país vieron cómo miles de personas convocadas por activistas de derechos humanos, pedían al Congreso que inicie el proceso de destitución contra el presidente estadunidense.





Portaaviones del Pentágono provoca a Pekín en el mar de China

Un buque de guerra de EU navegó en las proximidades de una isla ocupada por Pekín en el mar de China Meridional, en una operación para demostrar la libertad de navegación en esas aguas en disputa, dijo a la agencia AFP una fuente del Pentágono. El destructor lanzamisiles USS Stethem pasó ayer a menos de 22 kilómetros de la isla Triton en el archipiélago de las islas Paracel, territorio que también es reivindicado por Taiwán y Vietnam.

Esta operación, susceptible de causar con razón la cólera de Pekín, es la segunda de este tipo en el mar de China Meridional desde la llegada al poder de Donald Trump. La primera se dio el 25 de mayo en el archipiélago Spratley, más al sur. as maniobras están destinadas a impugnar la soberanía de China o de cualquier otro país sobre estas aguas e islas, a la espera de una solución diplomática que dirima el tema. Pekín reivindica la casi totalidad del mar de China Meridional, comprendiendo zonas muy cercanas a las costas de numerosos países del sureste asiático, y ocupa el archipiélago Paracel y varios islotes del archipiélago Spratley, ampliados artificialmente para albergar potenciales bases militares.