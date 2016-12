Hillary quiso ganar en los estados equivocados: Trump

Ciudad de México

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la ex candidata demócrata, Hillary Clinton, se equivocó al planificar su campaña presidencial al enfocarse en los estados incorrectos.

En su cuenta de Twitter, Trump escribió: "Hacer campaña para ganar el Colegio Electoral es mucho más difícil y sofisticado que el voto popular. Hillary se enfocó en los estados incorrectos".

Campaigning to win the Electoral College is much more difficult & sophisticated than the popular vote. Hillary focused on the wrong states! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 de diciembre de 2016

El magnate aseguró que él habría obtenido más votos populares si no hubiese concentrado su trabajo en hacer una campaña diferente.

I would have done even better in the election, if that is possible, if the winner was based on popular vote - but would campaign differently — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 de diciembre de 2016

En un tercer tuit, el mandatario electo aseguró que ningún comentarista o analista criticó el gasto de campaña de Hillary, asegurando que él utilizó menos dinero para financiar los actos políticos que lo llevarían a la presidencia.

I have not heard any of the pundits or commentators discussing the fact that I spent FAR LESS MONEY on the win than Hillary on the loss! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 de diciembre de 2016

Ayer, Trump criticó a Bill Clinton por no saber cómo convencer al electorado para que votaran por Hillary, luego de que el ex presidente dijo que el magnate no sabe mucho, pero "sí sabe cómo hacer enojar a los blancos para que voten por él".

En un debate improvisado en una librería del estado de Nueva York, el 10 de diciembre, Clinton cuestionó las habilidades de mando de Trump, por lo que el magnate le respondió que el ex presidente no pudo ganarse a los votantes pese a tener un presupuesto ilimitado.

