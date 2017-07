Trump defiende inocencia de su hijo y ataca a los medios

El presidente Donald Trump recurrió a la red social Twitter para defender a su hijo mayor, señalando que era "inocente" tras la difusión de correos electrónicos que alimentan la especulación sobre el papel que desempeñó Moscú en las elecciones presidenciales estadunidenses de 2016.

Donald Trump Jr. divulgó el martes correos que muestran su disposición a recibir información de Rusia que perjudicaría a Hillary Clinton.

"Mi hijo Donald hizo un buen trabajo anoche", escribió el presidente en Twitter, en referencia a la entrevista que su hijo ofreció el martes a la cadena Fox News.

My son Donald did a good job last night. He was open, transparent and innocent. This is the greatest Witch Hunt in political history. Sad!

"Fue abierto, transparente e inocente. Ésta es la mayor caza de brujas de la historia política. Triste!", añadió el mandatario.

De acuerdo con los correos electrónicos, Trump Jr. fue informado por un interlocutor que podría conseguir información de "muy alto nivel y muy sensible" para comprometer a Clinton y que eso era "parte del apoyo de Rusia y su gobierno al Sr. Trump".

Trump Jr. dijo en Fox que su reunión con una mujer, identificada en los correos electrónicos como "una abogada del gobierno ruso", terminó sin nada digno de mención, y agregó que no había informado a su padre sobre esa conversación porque no se dijo nada que comprometiera a Clinton.

El presidente Trump también fustigó este miércoles a los medios de comunicación.

"Recuerden, cuando oigan las palabras 'dijeron fuentes' desde los falsos medios de comunicación, a menudo esas fuentes son fabricadas o no existen", escribió el mandatario en Twitter.

Remember, when you hear the words "sources say" from the Fake Media, often times those sources are made up and do not exist.