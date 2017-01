Trump se opone a liberación de presos de Guántanamo

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió contra nuevas liberaciones de presos de la cárcel de Guantánamo, donde los detenidos que quedan son "extremadamente peligrosos", según dijo, y "no se les debe permitir volver al campo de batalla".

"No debería haber más liberaciones de Gitmo (código militar del aeropuerto de la base de Guantánamo). Son personas extremadamente peligrosas y no se les debe permitir volver al campo de batalla", subrayó en un tuit.

There should be no further releases from Gitmo. These are extremely dangerous people and should not be allowed back onto the battlefield.