El sorteo de la "green card" que quiere eliminar Trump

Tras el atentado en Nueva York, cometido presuntamente por un migrante uzbeco, el presidente Donald Trump defendió la eliminación del sorteo de "green cards", que concede anualmente permisos de residencia permanente y de trabajo a ciudadanos de un amplio número de países del mundo.

"El terrorista entró en nuestro país a través de lo que se llama 'el programa de lotería de visas de la diversidad'", tuiteó el mandatario. "Quiero un sistema migratorio basado en el mérito", añadió.

The terrorist came into our country through what is called the "Diversity Visa Lottery Program," a Chuck Schumer beauty. I want merit based.