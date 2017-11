Trump no la pasó bien en Filipinas... tuvo que ver CNN

Apenas de regreso de Asia, el presidente Donald Trump reanudó su rutina tuitera, ahora para calificar su gira de "exitosa" y atacar uno de sus blancos habituales: la prensa.

El presidente llegó a la Casa Blanca tras 12 días de gira y los tuits comenzaron horas después.

Dijo que Estados Unidos es "nuevamente respetado" en la región de Asia-Pacífico y aseguró que la gente "¡verá los frutos de nuestro viaje largo pero exitoso por muchos años!".

Our great country is respected again in Asia. You will see the fruits of our long but successful trip for many years to come!

Sin embargo, en su gira por Asia no todo fue maravilloso, según él, pues se vio "obligado" a mirar CNN durante su viajes y "comprendí una vez más lo mala, lo FALSA que es".

While in the Philippines I was forced to watch @CNN, which I have not done in months, and again realized how bad, and FAKE, it is. Loser!