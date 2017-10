Deberían investigar las 'fake news': Trump a Senado

Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió hoy contra el Comité de Inteligencia del Senado que investiga la trama rusa y pidió a ese organismo que evalúe las "Fake News" (noticias falsas) que, a su juicio, difunden los medios de comunicación estadunidenses.

"¿Por qué el Comité de Inteligencia del Senado no está investigando las noticias falsas de los medios en NUESTRO país para ver por qué muchas de nuestras noticias son inventadas? ¡FALSO!", dijo hoy Trump en la red social Twitter.

Los comentarios de Trump se producen después de que el presidente del Comité de Inteligencia, el republicano Richard Burr, y su vicepresidente, el demócrata Mark Warner, dieran a conocer ayer en una rueda de prensa los últimos resultados de la investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones de 2016.

Los senadores confirmaron las conclusiones alcanzadas previamente por los servicios de inteligencia de Estados Unidos y calificaron de "determinados" e "inteligentes" los intentos de los servicios secretos del Kremlin para influir mediante ciberataques en la campaña electoral.

Según indicaron, la investigación se centra ahora en determinar si hubo algún tipo de coordinación entre el Kremlin y miembros de alguna campaña, supuestamente la del ahora presidente, el republicano Donald Trump, para perjudicar a su rival, la demócrata Hillary Clinton.

Trump ha atacado con fuerza en los últimos días a los medios de comunicación, a los que ha culpado por ejemplo de difundir rumores sobre desacuerdos con su secretario de Estado, Rex Tillerson.

La cadena NBC News publicó ayer un artículo en el que, citando a empleados del gobierno, afirmaba que el vicepresidente estadunidense, Mike Pence, tuvo que intervenir este verano para calmar al secretario de Estado y evitar que renunciara, tras meses de tensiones con la Casa Blanca.

"Rex Tillerson nunca amenazó con renunciar. Esos son noticias falsas publicadas por NBC. Bajo nivel en sus estándares de noticias y periodismo. Ninguna verificación para mí", dijo hoy Trump.

De esa forma, el presidente dedicó buena parte de sus mensajes matutinos a cargar contra los medios y defender su Presidencia.

"¡Los mercados de valores está en alza TODO EL TIEMPO! ¡El desempleo en su nivel más bajo en 16 años! ¡Los negocios y las fábricas en sus niveles más altos de entusiasmo en décadas!", aseguró Trump.

También se refirió a su visita ayer a Las Vegas (Nevada), donde el domingo murieron 59 personas y más de 500 resultaron heridas en la peor matanza de la historia reciente de Estados Unidos.

"¡Maravilloso estar en Las Vegas ayer y reunirme con tanta gente, desde policía hasta médicos y hasta las propias víctimas, a las que nunca olvidaré!", subrayó.

Trump visitó ayer el University Medical Center, donde hay ingresados múltiples heridos del tiroteo, y después se dirigió a la sede principal de la Policía de Las Vegas, donde se reunió con las fuerzas de seguridad y servicios de emergencia que respondieron al ataque.

El mandatario partió de Las Vegas sin hablar sobre el control sobre las armas al considerar que la masacre fue producto de una "persona enferma y demente".

Durante la campaña electoral de 2016, Trump recibió el apoyo de la Asociación Nacional del Rifle (NRA), el mayor grupo de presión contrario al control de armas de fuego en Estados Unidos y que destina millones de dólares a proteger la Segunda Enmienda de la Constitución, que protege el derecho a portar armas.

