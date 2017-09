Donald Trump acusa a Facebook de ser 'anti-Trump'

Washington

El presidente Donald Trump acusó a Facebook de ser “anti-Trump" y sugirió que está coludido en su contra con algunos canales de televisión y periódicos como The New York Times y The Washington Post.

“Facebook fue siempre anti-Trump. Los canales de televisión fueron siempre anti-Trump, por lo tanto, ‘fake news’. @nytimes (se disculpó) & @WaPo fueron anti-Trump. ¿Colusión?”, escribió el mandatario estadunidense en su cuenta de Twitter.

Facebook was always anti-Trump.The Networks were always anti-Trump hence,Fake News, @nytimes(apologized) & @WaPo were anti-Trump. Collusion? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2017

“!Pero el pueblo es pro-Trump! Virtualmente ningún presidente ha logrado lo que nosotros hemos logrado en los primeros 9 meses y la economía está rugiendo”, añadió.

..But the people were Pro-Trump! Virtually no President has accomplished what we have accomplished in the first 9 months-and economy roaring — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2017

Su ataque a Facebook, la red social con más de 2 mil millones de miembros, tiene lugar después de que la empresa dirigida por Mark Zuckerberg, anunció que proporcionará información sobre anuncios comprados por una empresa rusa a comités del Congreso que analizan los vínculos del presidente Donald Trump.

Facebook compartirá con los comités de Inteligencia de la Cámara y el Senado el contenido y la información relacionada de más de 3 mil anuncios que vendió a cuentas vinculadas a Rusia, entre junio de 2015 y mayo de 2017.

La empresa entregó ya copias de los anuncios e información pertinente sobre las cuentas al fiscal especial Departamento de Justicia, Robert Mueller, quien está llevando a cabo una investigación sobre la intromisión de Rusia en las elecciones de 2016.

Se trata de una de las aristas de la investigación federal, sobre las acusaciones de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, de que Rusia buscó interferir en las elecciones presidenciales del 8 de noviembre del año pasado.

Zuckerberg se comprometió la semana pasada a fortalecer el proceso de revisión de anuncios de la compañía y aplicar una política de mayor transparencia en la publicidad política en su plataforma.

"No quiero que nadie use nuestras herramientas para socavar la democracia. Eso no es lo que defendemos. La integridad de nuestras elecciones es fundamental para la democracia en todo el mundo", dijo Zuckerberg.

