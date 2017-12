Trump reitera ataque al FBI; “es corrupto”

Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó este martes “corrupto” al Buró Federal de Investigación (FBI) por haber utilizado un dossier pagado parcialmente por la campaña de Hillary Clinton para indagar en su supuesta conexión con Rusia.

“¡Ellos utilizaron este montón de basura de la deshonesta Hillary como base para ir contra mi campaña!”, afirmó el presidente en su cuenta de Twitter.

Trump se refirió al dossier como “falso” y explicó que el FBI no podía verificar las acusaciones de la supuesta coordinación de su campaña con el gobierno ruso en las elecciones de 2016.

El mandatario tachó al FBI de “corrupto” por la investigación, citando como fuente en el tuit al programa “Fox and Friends”, de la cadena conservadora “Fox”, uno de sus favoritos.

En octubre pasado, The Washington Post informó que la campaña de Hillary Clinton y el Partido Demócrata financiaron la investigación —que se filtró después de las elecciones— sobre los posibles vínculos entre Trump y el Kremlin.

Un ex asesor de campaña del magnate, Michael Caputo, alabó los tuits del mandatario y calificó sus críticas de “política de seguridad” contra la politización de las investigaciones.

“Los tuits del presidente son una política de seguridad para asegurar que las organizaciones encargadas de hacer cumplir la ley se mantienen imparciales”, aseguró Caputo a CNN.

Trump ha cargado en numerosas ocasiones contra el FBI, centrando sus críticas en el ex director James Comey, al que despidió en mayo, a raíz de su investigación de los supuestos lazos de su campaña con Rusia en las elecciones de 2016.

Caputo consideró que el contenido de los tuits de Trump puede ser “decepcionante para algunos, pero se encarga de resaltar a la población la politización existente por una buena razón”.

El ex asesor señaló que las aseveraciones del presidente “no iban contra ellos (el FBI) personalmente, sino profesionalmente”.

El pasado sábado, Trump criticó al director adjunto del FBI, Andrew McCabe, al conocerse que planea dimitir, y lo acusó de favoritismo con Hillary Clinton. McCabe es el actual “número dos” del FBI y fue la mano derecha de James Comey.

RECHAZAN DEMANDA

Un tribunal de EU rechazó una demanda por protección de la privacidad en contra de la comisión de fraude electoral creada por Trump para investigar supuestas irregularidades en el sistema de voto.

La demanda fue impulsada por la organización Electronic Privacy Information Center (EPIC), dedicada a promover la privacidad, y pretende bloquear que la comisión cree una base de datos con todos los votantes de EU, datos ahora en posesión de los estados.

En su fallo de ayer, un panel de tres jueces del Tribunal Federal de Apelaciones del Distrito de Columbia consideró que la organización EPIC “no es un votante” y, por tanto, su demanda no tiene legitimidad. La decisión no tiene consecuencias inmediatas, ya que EPIC puede recurrirla.

Un tribunal inferior ya había rechazado el recurso de EPIC en julio, pues la comisión de fraude electoral es un organismo independiente y no una agencia del gobierno, por lo que no está sujeta a las leyes de privacidad gubernamentales. No obstante, la batalla legal que inició EPIC llevó a la comisión creada por Trump a suspender la recolección de datos en marcha.

Trump creó en mayo a través de una orden ejecutiva esta comisión, que preside el vicepresidente estadunidense, Mike Pence, y de la que forman parte varios responsables electorales republicanos y demócratas.

El objetivo de la comisión es investigar posibles casos de fraude que Trump denunció sin pruebas en la campaña electoral de 2016, como votos de personas fallecidas, votos de inmigrantes indocumentados y personas que están registradas y votan en dos o más estados.

EL MAGNATE PASÓ UN TERCIO DE 2017 EN SUS CLUBES PRIVADOS

Al presidente estadunidense no le gusta demasiado Washington, y en cuanto puede se escapa. De sus 340 días en el cargo, Donald Trump ha pasado casi un tercio en sus propiedades como su residencia privada de Florida o sus campos de golf en Nueva Jersey o Virginia.

“No seré un presidente que me tome vacaciones. Raramente dejaré la Casa Blanca porque tenemos una gran cantidad de trabajo por hacer”, afirmó en 2015, tras anunciar su intención de ser presidente.

Las cifras muestran, sin embargo, que ha pasado más de 100 días fuera de Washington. El destino favorito es Mar-a-Lago, en Palm Beach (Florida), donde precisamente pasa sus primeras Navidades como presidente junto a su familia, y a la que llama la “Casa Blanca de Invierno”.

En total, Trump ha pasado 40 días en Mar-a-Lago. Después, estuvo más de 30 días en su residencia de Bedminster, en Nueva Jersey, también con club de golf, para su descanso estival. Cuando se queda en Washington, opta por el campo de golf que posee en Potomac Falls, en Virginia, a media hora de la Casa Blanca, que gestiona su hijo Eric y donde ha pasado 24 días.