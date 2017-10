“Trump hace de EU un país cada vez más aislado”

México

Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticara los objetivos del acuerdo nuclear con Irán, el embajador de la nación persa en México, Mohammad Taghi Hosseini, afirmó que las palabras del mandatario son peligrosas no solo para su nación, sino para el mundo entero.

En conferencia de prensa en la sede diplomática, Hosseini calificó de irresponsables las críticas de Trump, que dijo que el acuerdo firmado en 2015 entre Irán y los cinco miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas más Alemania, el llamado grupo “5+1”, es “una tapadera para una eventual construcción de un programa nuclear”.

Por ello, Hosseini advirtió que en caso de que EU decida no respetar el Plan Integral Conjunto de Acción, Irán actuará en consecuencia.

“Lo dejaré en claro, Irán no será el primero en violar el acuerdo nuclear, Irán está cumpliendo fielmente y lo respetará en tanto los otros lo respeten. Si los otros lo violan e Irán no ve beneficio en el acuerdo, en ese caso no tendremos otra opción que tomar una decisión al respecto, pero se tomará”, aseguró.

El diplomático añadió que el gobierno de Trump está generando una gran tensión y desestabilización en el área al vender millones de dólares en armamento “y eso no es bueno para nadie”.

No obstante, aclaró que la tensión no es con el pueblo de EU, sino con el nuevo gobierno, el cual, reveló, trata incluso de poner al ejército iraní contra su propio gobierno, lo que podría agravar aún más las cosas. Recordó que EU ha participado activamente en la creación de grupos terroristas como la red Al Qaeda o el Estado Islámico (EI), por lo que confió en que México apoye la aplicación de este acuerdo nuclear, ya que su anulación, dijo, podría impactará negativamente también en América Latina.

Sobre el carácter del pacto, el embajador recordó que no es un acuerdo bilateral entre Irán y EU, sino que “nosotros negociamos con la comunidad internacional y el acuerdo fue aprobado por la resolución 2231 del Consejo de Seguridad”, que fue el que suscribió el pacto junto con Alemania. Por ello, estimó esencial trabajar en forma coordinada para combatir el terrorismo, el cual EU acusa a Irán de fomentar, ya que de lo contrario “este flagelo no podrá ser erradicado.

“Las acciones que lleva a cabo el gobierno de Donald Trump lo único que están provocando es aislar a ese país cada vez más; busca problemas con muchos países, un día ataca a uno, al otro día a otro, se está aislando”, lamentó.