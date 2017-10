Trump: "No debemos permitir que el EI regrese" a EU

Estados Unidos no debe permitir que los yihadistas del grupo Estado Islámico regresen o entren al país después de haber sido golpeados en el exterior, dijo el presidente Donald Trump, horas después del atentado terrorista en en Nueva York que dejó 8 muertos y una decenas de heridos.

"No debemos permitir que el EI regrese, o entre, a nuestro país después de derrotarlo en el Medio Oriente y otras partes. ¡Suficiente!", tuiteó Trump después del ataque en Nueva York que las autoridades calificaron como un "acto terrorista".

We must not allow ISIS to return, or enter, our country after defeating them in the Middle East and elsewhere. Enough!