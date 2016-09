Peña violó "reglas de juego" al hablar del muro: Trump

Washington, Estados Unidos

Donald Trump declaró que el presidente Enrique Peña Nieto violó algunas "reglas de juego" al admitir que ambos hablaron de quién pagaría por el muro que el candidato presidencial republicano desea levantar en la frontera entre ambos países, aunque agregó "está ok".

En una entrevista transmitida el martes por el programa "Good Morning America" de la cadena ABC, el magnate declaró que "el hecho es que México va a pagar por el muro", y añadió que "ellos saben las reglas del juego, las reglas están ahí... Nosotros tenemos nuestras reglas y está bien, pero ellos conocen mi postura y yo la postura de ellos. Veremos quien gana al final".

En el programa, Trump, quien estaba acompañado de su compañero de fórmula, Mike Pence, aseguró que cuando él sea presidente, "no voy a presionar mucho pero ellos conocen completamente mi postura. Mi postura es que nosotros construiremos un muro y México pagará por él. Es muy simple", detalló.

Además, anunció que trabajará para sacar a los migrantes del país. "Ellos pagarán por el muro, nosotros construiremos un muro. Ellos pagarán por el muro, nosotros mantendremos las drogas fuera del país... Tenemos toda esa gente 'inundando' nuestro país, toda esa gente se irá. Vamos a hacerlos salir", reiteró.

En entrevista con Carlos Marín, director general editorial de Grupo MILENIO, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que la razón por la cual invitó al candidato republicano fue para reiterar la oposición de México respecto al muro fronterizo, por lo que asume los comentarios negativos sobre la invitación que le hizo al empresario.

"Asumo el costo que ha representado este tema y lo asumo con la responsabilidad que significa ser el jefe del Estado mexicano, el responsable de cuidar a México y a los mexicanos; por eso esta decisión, sé que difícil, porque aquí no había más que dos opciones, o francamente la del enfrentamiento, la estridencia, te repito, contestar con insultos, y eso a lo mejor me haría muy popular acá, en México, pero yo no sé qué depara esta relación mañana, la que tengamos con quien potencialmente o eventualmente pueda ser presidente de Estados Unidos", afirmó.

Después de ser invitado por el gobierno federal, Trump viajó a la Ciudad de México el 21 de agosto para reunirse con el Presidente en Los Pinos, en donde dialogaron aproximadamente por una hora. En una conferencia de prensa conjunta, el candidato dijo a la prensa no hablaron de quién pagaría el muro. Después, el presidente mexicano tuiteó que abordaron el tema y que "dejó claro que México no pagará por el muro".

Horas más tarde, en un evento realizado en Arizona, el magnate estadunidense reiteró que México invertiría en la barrera fronteriza, aunque su población no lo supiera.

