¿Trump fue el último en enviar condolencias a México?

A una semana del sismo de 8.2 que sacudió a varios estados del país, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó a Enrique Peña Nieto para ofrecerle sus condolencias y solidaridad.

La Presidencia de México informó en un comunicado que la llamada se realizó este jueve a las 13:00 horas en la que los presidentes se expresaron mutuas condolencias por el sismo y el huracán Katia.



En su cuenta de Twitter el mandatario estadunidense dijo que habló con Enrique Peña Nieto y justificó su demora adjudicando a la mala señal del celular.

Spoke to President of Mexico to give condolences on terrible earthquake. Unable to reach for 3 days b/c of his cell phone reception at site.