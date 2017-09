De Norcorea a Venezuela: ¿qué dijo Trump en la ONU?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió con énfasis que las naciones soberanas sean la base del orden mundial, y arremetió con energía contra Corea del Norte, Irán, Venezuela y Cuba, durante su primera participación en la Asamblea General de la ONU.

"Nuestro éxito depende de una coalición de naciones fuertes e independientes que abracen su soberanía para promover seguridad, prosperidad y paz, para cada uno de nosotros y para el mundo.

"Queremos armonía y amistad, no conflictos y luchas. Nos guiamos por los resultados, no por la ideología", explicó.



.@POTUS to #UNGA: This is our hope for the diverse nations of the world. We want harmony and friendship, not conflict and strife. pic.twitter.com/66COHG5ZCI