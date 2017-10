Psiquiatras buscan destituir a Trump por "inestabilidad mental"

Ciudad de México

En Estados Unidos, muchas personas y organizaciones buscan la destitución de Donald Trump. Una de éstas es Duty to Warn, la cual pretende lograrlo al demostrar la inestabilidad mental del mandatario para invocar la 25 enmienda a la Constitución y declararlo "imposibilitado para ejercer el poder".

Y es que, según el grupo —formado por psiquiatras estadunidenses—, Trump padece de un "severo y maligno narcisismo" que le impide llevar a cabo sus obligaciones presidenciales y representa un peligro para la nación que dirige.

En un artículo en la revista The New Yorker, que informa sobre Duty to Warn, se cita al periodista Gabriel Sherman —de la revista Vanity Fair— cuando afirmó que Steve Bannon, ex asesor de Trump, le advirtió al actual mandatario que, más que al proceso de impeachment —destitución—, debía tenerle miedo a la 25 enmienda a la Constitución.

Dicha enmienda se refiere a la sucesión del presidente de los Estados Unidos y de los procedimientos a seguir cuando la silla presidencial queda vacante. En su sección cuarta, el texto dice:

"Cuando el vicepresidente y la mayoría de los […] funcionarios de los departamentos ejecutivos […] transmitieran […] su declaración escrita de que el presidente está imposibilitado para ejercer los poderes y obligaciones de su cargo, el vicepresidente inmediatamente asumirá los poderes y obligaciones del cargo como presidente en funciones".

Con ese recurso en mente, un grupo de psiquiatras y otros profesionales de la salud se han unido en el grupo Duty to Warn —que se traduce como "La obligación de advertir"— para demostrar a la nación que, dado el narcisismo y la inestabilidad mental de los que Trump ha hecho gala en repetidas ocasiones, está incapacitado para ejercer las funciones y obligaciones presidenciales.

Lo anterior podrá sonar a broma, a fantasía o, simplemente, a otro movimiento más plagado de buenos deseos, pero con muy pocas posibilidades de lograr algo. Pero el pasado sábado 14 de octubre Duty to Warn organizó eventos en 14 ciudades de los Estados Unidos, en los que expertos en salud mental hablaron de lo peligrosa que es la inestabilidad mental del presidente.

Según el doctor John Gartner, fundador del movimiento, en los eventos del sábado —en los que los manifestantes se movilizaron en marchas de corte funerario, con todo y tambores funerarios— convocaron a miles de ciudadanos estadunidenses.

En el evento de Washington DC, la organización reveló su objetivo: la creación de una 'Comisión Supervisora de la Capacidad Presidencial' que, invocando la enmienda 25, se constituya como un cuerpo calificado por el Congreso estadunidense para evaluar el estado mental del presidente y, en su caso, declararlo incapaz para el cargo debido a sus enfermedades o incapacidades mentales.

Según una encuesta reciente, la mayor parte de los estadunidenses cree que Trump "está incapacitado para el puesto". Y los psiquiatras, que habían visto coartada su libertad de expresión profesional por la llamada 'Goldwater Rule', están organizándose política y legalmente para advertir a su país de lo peligroso que resulta el estado mental de Trump.

De modo que, a estas alturas —y parafraseando a la periodista Jeannie Suk Gersen—, ya no es "una locura" pensar que la 25 enmienda podría ser el recurso que logre la destitución de Trump.





