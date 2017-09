Trump niega acuerdo con demócratas sobre 'dreamers'

Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó el acuerdo migratorio anunciado ayer por los líderes demócratas en el Senado y en la Cámara de Representantes, que según ellos mantenía el programa que protegía de la deportación a miles de jóvenes migrantes y un paquete de seguridad fronteriza que no incluía el muro con México.

"Anoche no se alcanzó ningún acuerdo sobre el DACA. La seguridad fronteriza masiva deberá acordarse a cambio de consentimiento. Estará sometida a votación", afirmó Trump en su cuenta de Twitter.

No deal was made last night on DACA. Massive border security would have to be agreed to in exchange for consent. Would be subject to vote. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 de septiembre de 2017



El mandatario desmintió así las palabras del líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, y de la demócrata de mayor rango en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, sobre la conversación mantenida durante una cena en la Casa Blanca.

"El MURO, que ya se está construyendo en la forma de una nueva renovación de las viejas y existentes cercas y muros, seguirá construyéndose", dijo Trump en otro tuit.

The WALL, which is already under construction in the form of new renovation of old and existing fences and walls, will continue to be built. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 de septiembre de 2017







Además, expresó su simpatía hacia los cientos de miles de jóvenes migrantes expuestos a la deportación tras su anuncio de cancelación del DACA.

"¿De verdad quiere alguien echar a jóvenes buenos, educados y preparados que tienen trabajo, algunos de ellos en el ejército?", tuiteó.

Does anybody really want to throw out good, educated and accomplished young people who have jobs, some serving in the military? Really!..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 de septiembre de 2017







Schumer y Pelosi dijeron ayer que habían alcanzado un acuerdo para restaurar el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés), puesto en marcha por el ex presidente Barack Obama, a cambio de medidas de seguridad fronteriza adicionales para frenar la inmigración ilegal.

Este fue un extraño giro de guión para un presidente que recientemente recurrió a los demócratas para iniciar proyectos legislativos, y se produce días después de que Trump y los líderes demócratas acordaran una extensión de tres meses en el techo de deuda para agilizar la ayuda financiera federal a los estados del sur afectados por el paso de los huracanes Harvey e Irma.







