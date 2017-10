A demócratas no les importa seguridad de EU, dice Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que no es fácil buscar ayuda en los congresistas demócratas para aprobar leyes de migración porque "los demócratas no quieren fronteras seguras".

Trump escribió un tuit por la mañana afirmando que a los demócratas "no les importa la seguridad de Estados Unidos".

The problem with agreeing to a policy on immigration is that the Democrats don't want secure borders,they don't care about safety for U.S.A.