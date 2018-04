Donald Trump confía en la lealtad de su abogado

El presidente estadunidense, Donald Trump, defendió la lealtad de su abogado personal, Michael Cohen, ante los rumores de su posible acusación, después de que el FBI registrara la semana pasada la oficina y la habitación de hotel del letrado .

El diario "The New York Times" informó ayer de que Cohen, casado y con dos hijos, estaría pensando en colaborar con las autoridades en caso de enfrentarse a cargos penales, una posibilidad que está encima de la mesa después de la inspección del Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Trump salió al paso de estos rumores y criticó al rotativo por "querer destruir a Michael Cohen" y la relación existente entre ambos.

"'The New York Times' y una periodista de tercera categoría llamada Maggie Habberman, conocida como 'Crooked H flunkie' ('sirvienta de la exccandidata presidencial demócrata Hillary Clinton'), con la que no hablo y con la que no tengo nada que ver, se desviven por destruir a Michael Cohen y su relación conmigo esperando que él 'se voltee'", escribió Trump en Twitter.

The New York Times and a third rate reporter named Maggie Haberman, known as a Crooked H flunkie who I don’t speak to and have nothing to do with, are going out of their way to destroy Michael Cohen and his relationship with me in the hope that he will “flip.” They use....