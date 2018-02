Acuerdo de DACA sin muro es una pérdida de tiempo: Trump

El presidente Donald Trump volvió a hablar sobre el DACA. Ahora afirmó que sería "una total pérdida de tiempo" cualquier acuerdo que no incluya un plan para reforzar la seguridad en la frontera, así como la construcción del muro.

"Cualquier acuerdo sobre DACA que no incluya FUERTE seguridad fronteriza y el desesperadamente necesario MURO, es una total pérdida de tiempo. El 5 de marzo se acerca rápidamente y los dems (demócratas) parecen no preocuparse por DACA. ¡Hagan un trato!", escribió en Twitter.



Any deal on DACA that does not include STRONG border security and the desperately needed WALL is a total waste of time. March 5th is rapidly approaching and the Dems seem not to care about DACA. Make a deal!

En otros tuits, Trump criticó a los demócratas por proponer una sanidad pública de cobertura universal con "grandes subidas de impuestos", a la vez que apuntó que en el Reino Unido hay protestas porque el sistema de salud está "quebrado y no funciona".

"Los demócratas están impulsando una Sanidad Universal mientras miles de personas están marchando en el Reino Unido porque su sistema está quebrado y no funciona", dijo Trumpen su cuenta de Twitter.

The Democrats are pushing for Universal HealthCare while thousands of people are marching in the UK because their U system is going broke and not working. Dems want to greatly raise taxes for really bad and non-personal medical care. No thanks!