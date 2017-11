Trump pasa apuros con saludo durante cumbre en Filipinas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es conocido por sus largos, y a veces agresivos, apretones de manos a otros líderes mundiales. Este lunes, en la cumbre internacional en Filipinas, pasó algunos apuros momentáneos con un tipo de saludo diferente.

Las instrucciones desconcertaron brevemente a Trump, que al principio simplemente cruzó sus manos por delante.



Trump, de visita oficial en Manila, asistió a la ceremonia de apertura de la conferencia de Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que comenzó con pompa y una foto de grupo de los líderes. Entonces, el presentador señaló que era el momento de participar en el apretón de manos “tradicional” de la cumbre: un ejercicio en el que cada líder pasa su brazo derecho sobre el izquierdo para dar la mano contraria a quien está a su lado.

Entonces, miró alrededor, se volvió hacia los dirigentes que lo franqueaban _ el primer ministro de Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, a su derecha y el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, a su izquierda _ y simplemente extendió sus brazos hacia afuera, hasta que se dio cuenta de que tampoco era la postura correcta.

Trump se rió, cruzó los brazos y saludó correctamente a sus acompañantes. En un primer momento hizo una mueca, especialmente al inclinarse para llegar a las manos de los dos mandatarios, que son más bajos que él.

Y después, con una sonrisa exagerada, les dio un vigoroso apretón de manos.

Al final de la reunión, el presidente estadunidense dijo en Twitter que fue un gran día.

Great day of bilateral meetings at #ASEANSummit on trade, which we are turning around to be great deals for our country! pic.twitter.com/2ahAvm4n9s