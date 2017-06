Donald Trump confía en un acuerdo "justo" con Cuba

Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confió en poder llegar a un acuerdo "justo" con Cuba tras cambiar parte de la política estadunidense hacia la isla, aunque al mismo tiempo prometió que se mantendrá firme ante la "opresión comunista" en ese país.

"Estados Unidos se mantendrá firme contra la opresión comunista. Haremos un acuerdo mucho mejor", dijo Trump durante un largo discurso en un mitin en Cedar Rapids (Iowa).

"Lo cierto es que el acuerdo (que el ex presidente estadunidense, Barack Obama, negoció) con Cuba es un mal acuerdo, probablemente haremos un acuerdo mejor, o quizá no. Si hacemos un acuerdo será un acuerdo justo y bueno para nosotros, no una concesión unilateral", agregó el mandatario.

Trump se pronunció así menos de una semana después de anunciar desde Miami que prohibiría la gran mayoría de transacciones de EU con el ejército cubano y restringiría el tipo de viajes que los estadunidenses pueden hacer a la isla.

Esas medidas buscan castigar al gobierno de Raúl Castro, dado que el ejército controla buena parte de los hoteles y el comercio minorista en la isla, pero, según expertos, el cambio puede perjudicar también a la industria turística estadunidense y al pequeño sector de empresarios independientes de Cuba.

Además, Trump ha expresado su respaldo al embargo comercial estadunidense a Cuba y ha condicionado su voluntad de negociar con Cuba a que la isla dé "pasos concretos" hacia la celebración de "elecciones libres" y la liberación de "presos políticos", algo que ha irritado profundamente al gobierno de Castro.

Trump se quejó, en una aparente referencia a las críticas que ha recibido de la oposición demócrata y otros sectores en EU, de que Obama "podía hacer acuerdos con Cuba, (que) mata a miles de personas, (mete a) gente en la cárcel, (es) horrible con las mujeres", y también con Irán, cuyo gobierno es "brutal".

"Pero luego dicen que es Donald Trump el que es un ser humano terrible. Es increíble", indicó el mandatario.

jamj