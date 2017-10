¿Familias de soldados caídos solo le importan a Trump?

Washington

El presidente Donald Trump se vio envuelto en una nueva polémica tras afirmar que su predecesor, Barack Obama, y otros mandatarios no contactaron durante sus mandatos a las familias de los soldados caídos.

"Deja de mentir, maldición, eres el presidente", exigió el ex fiscal general Eric Holder en Twitter.

Stop the damn lying - you’re the President. I went to Dover AFB with 44 and saw him comfort the families of both the fallen military & DEA. pic.twitter.com/HhE4KbTBkJ — Eric Holder (@EricHolder) 17 de octubre de 2017





Holder dijo haber acompañado a Obama a la base aérea de Delaware, donde llegan los cuerpos de los uniformados caídos en acción el extranjero. Allí vio al ex mandatario "consolar a las familias".

El general retirado Martin Dempsey, jefe del Estado Mayor Conjunto entre 2011 y 2015, también aseguró que tanto Obama como George W. Bush "se preocuparon mucho y trabajaron sin descanso con los soldados que sirven, los caídos y sus familias".

La polémica surgió luego Trump fue preguntado por el por qué no había hecho comentarios públicos sobre los cuatro militares muertos en una emboscada el 4 de octubre en Níger.

"Les he escrito cartas", respondió. "En algún momento llamaré a sus padres y sus familias, porque es lo que siempre he hecho".

"Si se mira al presidente Obama y otros mandatarios, la mayoría no les llamó, muchos no les llamaron", aseguró.

Trump reiteró que, en lugar de contactar por teléfono a los familiares, "muchos presidentes" optaron por enviar cartas. "Y algunos presidentes no hicieron nada".

"Yo hago una combinación de ambas cosas", dijo sobre su caso. "Creo que el presidente Obama lo hacía a veces y otras no. No lo sé. Es lo que me han dicho".

Trump volvió a la palestra el martes al comentar en Fox News que no sabe si su jefe de gabinete, John Kelly, recibió una llamada de Obama cuando su hijo, un teniente de los Marines, falleció por una mina en Afganistán en 2010.

Ex colaboradores de Obama y numerosos periodistas que cubrieron su mandato criticaron de inmediato esos comentarios, y Trump quiso defenderse de ellos al aportar un ejemplo concreto que concierne a su jefe de gabinete, el general John Kelly.



"Pueden preguntar al general Kelly si recibió una llamada de Obama. Pueden preguntar a otra gente. Yo no sé cuál era la política de Obama. Yo escribo cartas y también llamo", afirmó Trump en una entrevista de radio con Fox News.

Ben Rhodes, consejero adjunto de Seguridad Nacional de Obama, subrayó en Twitter que las palabras de Trump son "una intolerable e irrespetuosa mentira".

This is an outrageous and disrespectful lie even by Trump standards. Also: Obama never attacked a Gold Star family. https://t.co/JgzTUIzWIa — Ben Rhodes (@brhodes) 16 de octubre de 2017





Leon Panetta, ex secretario de Defensa de Obama y ex jefe de gabinete de Bill Clinton, dijo a la cadena CNN que Obama "escribió cartas, también hizo llamadas pero, lo más importante, visitó a las familias".

Al calificar las declaraciones de Trump de "maldita mentira", Alyssa Mastromonaco, ex jefa adjunta de gabinete de Obama, comentó en un tuit que el actual mandatario es "un animal trastornado".

that's a fucking lie. to say president obama (or past presidents) didn't call the family members of soldiers KIA - he's a deranged animal. — Alyssa Mastromonaco (@AlyssaMastro44) 16 de octubre de 2017







Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, salió en defensa de Trump y aseguró que el presidente "no estaba criticando a sus predecesores", sino hablando de "un hecho".



Aquellos que digan que los ex presidentes "llamaron a todas las familias de caídos están equivocados", anotó Sanders.

