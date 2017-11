Trump dice a Norcorea que "llegó el tiempo de la fuerza"

El presidente estadunidense, Donald Trump, advirtió este miércoles a Corea del Norte que "llegó el tiempo de la fuerza", en un discurso pronunciado ante el Parlamento de Seúl.

"Todas las naciones responsables deben unir sus fuerzas para aislar al brutal régimen de Corea del Norte", pidió Trump. "No se puede apoyar, no se puede suministrar, no se puede aceptar", dijo.

"No nos subestimen", agregó Trump en su discurso, en el que aseguró que no dejará que "las ciudades estadunidenses sean amenazadas con la destrucción".

"Y no permitiremos que las peores atrocidades de la historia se repitan aquí, en esta tierra por la que luchamos y morimos", añadió en referencia a la Guerra de Corea (1950-1953) y a las amenazas de Pyongyang contra territorio estadunidense.

"Sin embargo, pese a todos los crímenes cometidos contra Dios y el hombre", agregó, "nosotros les vamos a ofrecer un camino hacia un futuro mejor".

En Twitter, el presidente estadunidense dijo que su país está reconstruyendo sus fuerzas armadas, y están gastando miles de millones de dólares para el equipo más nuevo y más militar en todo el mundo, siendo construido ahora mismo. ¡Quiero paz con fuerza!.

The U.S., under my administration, is completely rebuilding its military, and they're spending hundreds of billions of dollars to the newest and finest military equipment anywhere in the world, being built right now. I want peace through strength! pic.twitter.com/2YXkIvRIFi